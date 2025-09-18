جامعة شقراء تطلق حملة ومحاضرة توعوية في اليوم العالمي لسلامة المرضى

في إطار الجهود العالمية لتعزيز ثقافة سلامة المرضى، تُشارك جامعة شقراء، ممثلة بكلية التمريض بالدوادمي، وبالتعاون مع مستشفى الدوادمي العام، في فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى، عبر برامج توعوية وصحية تستهدف المجتمع والطلاب.
وانطلقت أولى الفعاليات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، من خلال حملة توعوية صحية للبنين والبنات في البهو الرئيسي لمستشفى الدوادمي العام عند الساعة العاشرة صباحًا.
وتركز الحملة على نشر الوعي بمخاطر الإهمال الطبي، وتعزيز ثقافة السلامة لدى أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم إرشادات مباشرة من الكوادر الصحية.
وتتواصل الفعاليات يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، بمحاضرة تثقيفية تحمل عنوان "سلامة المرضى مسؤوليتنا المشتركة"، وذلك في مسرح كلية التمريض بالدوادمي، عند الساعة العاشرة صباحًا.
وتستهدف المحاضرة طلاب الكليات الصحية، بهدف تعزيز إدراكهم لدور الممارس الصحي في حماية المرضى والحد من الأخطاء الطبية، باعتبارهم مستقبل المنظومة الصحية في المملكة.
وتأتي مشاركة الجامعة ضمن رسالتها المجتمعية، وحرصها على نشر ثقافة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، إلى جانب تدريب طلابها على تحمّل المسؤولية تجاه المرضى.
ويأتي اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي تحتفي به منظمة الصحة العالمية سنويًا، للتأكيد على أهمية التعاون بين الممارسين الصحيين والمرضى وذويهم، من أجل تقليل المخاطر داخل المؤسسات الطبية، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.
وتُعد سلامة المرضى أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجيات وزارة الصحة السعودية، التي تعمل على تطوير النظم الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.