جامعة شقراء تطلق حملة ومحاضرة توعوية في اليوم العالمي لسلامة المرضى

ويأتي اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي تحتفي به منظمة الصحة العالمية سنويًا، للتأكيد على أهمية التعاون بين الممارسين الصحيين والمرضى وذويهم، من أجل تقليل المخاطر داخل المؤسسات الطبية، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.