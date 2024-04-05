بحضور نخبة إعلاميين.. "صحفيو مكة" يقيمون الإفطار الرمضاني السنوي

نظّمت هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرّمة، حفل إفطارها الرمضاني السنوي بفندق فيرمونت- أبراج الساعة، بحضور نخبةٍ من أعضاء الهيئة والإعلاميين بمنطقة مكة المكرّمة.
وتناول الجميع الإفطار، وتمّ تبادل الأحاديث الودية والهادفة والبناءة.
وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرّمة فهد الإحيوي: هذا اللقاء الرمضاني السنوي من الفعاليات التي يحرص الفرع على تنفيذها ضمن برامجه الرئيسة، وبصورةٍ سنوية في هذا الشهر الكريم؛ لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة.
وأعرب "الإحيوي"؛ عن الشكر والتقدير لمَن حضر، والعذر لمَن لم يتمكن من الحضور.
من جانبه، أكّد مدير العمليات والتشغيل بفنادق أبراج الساعة سالم الشهراني؛ أهمية الإعلام بالقطاع السياحي؛ كونه من القوى الناعمة لنقل الصورة الحقيقة للخدمات المقدَّمة في مجال الضيافة بمكة المكرّمة.
من جهة ثانية، كرَّم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرّمة سالم الشهراني؛ مدير العمليات والتشغيل بمجموعة فنادق أبراج الساعة بدرعٍ تذكارية؛ لرعاية أبراج الساعة هذه المناسبة المباركة.