بحضور نخبة إعلاميين.. "صحفيو مكة" يقيمون الإفطار الرمضاني السنوي

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرّمة فهد الإحيوي: هذا اللقاء الرمضاني السنوي من الفعاليات التي يحرص الفرع على تنفيذها ضمن برامجه الرئيسة، وبصورةٍ سنوية في هذا الشهر الكريم؛ لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة.