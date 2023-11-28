"محافظ المجمعة" يبحث مع "الزارع" و"الملحم" الخطط التعليمية المستقبلية بالمحافظة

وتأتي جولة مدير تعليم منطقة الرياض لمحافظة المجمعة في إطار تفقد سير العملية التعليمية، والاطلاع على احتياجاتها، وإيجاد الحلول لها، إضافة إلى تحفيز الهيئة التعليمية على بذل المزيد من الجهد في تقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات لإعداد جيل يبني وطنه مستقبلًا.