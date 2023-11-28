"محافظ المجمعة" يبحث مع "الزارع" و"الملحم" الخطط التعليمية المستقبلية بالمحافظة

استقبل محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، في مكتبه بديوان المحافظة اليوم، مدير إدارة التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، يرافقه مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.
وتم خلال الزيارة استعراض المسيرة التعليمية في المجمعة، ومناقشة الخطط التعليمية المستقبلية، واحتياجات الميدان التعليمي في مدارس المحافظة ومراكزها.
وتأتي جولة مدير تعليم منطقة الرياض لمحافظة المجمعة في إطار تفقد سير العملية التعليمية، والاطلاع على احتياجاتها، وإيجاد الحلول لها، إضافة إلى تحفيز الهيئة التعليمية على بذل المزيد من الجهد في تقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات لإعداد جيل يبني وطنه مستقبلًا.