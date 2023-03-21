بشعار "بيئتك تعرفك".. الاحتفال بأسبوع البيئة بمنتزه "ملق سميراء"

احتفل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة سميراء ١٨٠ كلم جنوب شرق حائل، بمنتزه "ملق" بأسبوع البيئة ''بيئتك تعرفك''.
ورعى تفعيل أسبوع البيئة المحافظة محافظ محافظة سميراء، عمر مزيد الزبن، وبحضور مشرف المركز الوطني للمنتزهات .
بمنتزه ملق البري الوطني بمحافظة سميراء عبدالله سعيد العنزي، ومديري الإدارات الحكومية والأهلية والجهات الأمنية وعددٍ من المتطوعين.
وقد قدّم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة سميراء سالم موسى الحربي شكره وتقديره لمديرعام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد معيض الحسني ولمحافظ سميراء وسائر شركاء النجاح من مديري الدوائر وعموم المشاركين.
يُشار إلى أن هذه الفعاليّة تأتي تزامنًا مع أسبوع البيئة الذي يحظى بعناية واهتمام من جميع القطاعات.