"تعليم الطائف" يستهدف منسوبيه بدورات في "المخاطر والالتزامات"

دشّن صباح اليوم المديرُ العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الدورات التدريبية لمنسقي المخاطر والالتزام في مكاتب التعليم، والإدارات والأقسام والوحدات، والتي تنفذها وحدة المخاطر والالتزام على مدى خمسة أيام في قاعة الاجتماعات بمنى الإدارة بالحلقة.
وقدم مدير التعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي شكره للقائمين على تنظيم الدورات التدريبية، ممثلة في وحدة المخاطر والالتزام، ولمنسقي المخاطر والالتزام في مكاتب التعليم، والإدارات والأقسام والوحدات.
وأوضح أن هذه الدورات والورش التدريبية تأتي ضمن خطط وزارة التعليم وإدارة التعليم ضمن التحول والتطور الموجود في هيكل الوزارة، وتهتم بنشر الوعي عن أهمية المخاطر والالتزام في الإدارة وكيفية التعامل مع سجل المخاطر، وعلى أن يكون لكل إدارة سجل مخاطر، لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة والوقاية من المخاطر المحيطة بمنسوبي الإدارة وتطوير استراتيجيات مواجهة المخاطر بشكل مستمرّ وتقييم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتقييم وقياس المخاطر، وتطوير منظومة إدارة المخاطر في الإدارة، وتفعيل نظم الرقابة والإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.
وأشار إلى أن هذه الدورات تستمرّ لمدة خمسة أيام بواقع مجموعتين يوميًّا، وتستهدف جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة.