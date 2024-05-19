"تعليم الطائف" يستهدف منسوبيه بدورات في "المخاطر والالتزامات"

وأوضح أن هذه الدورات والورش التدريبية تأتي ضمن خطط وزارة التعليم وإدارة التعليم ضمن التحول والتطور الموجود في هيكل الوزارة، وتهتم بنشر الوعي عن أهمية المخاطر والالتزام في الإدارة وكيفية التعامل مع سجل المخاطر، وعلى أن يكون لكل إدارة سجل مخاطر، لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة والوقاية من المخاطر المحيطة بمنسوبي الإدارة وتطوير استراتيجيات مواجهة المخاطر بشكل مستمرّ وتقييم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتقييم وقياس المخاطر، وتطوير منظومة إدارة المخاطر في الإدارة، وتفعيل نظم الرقابة والإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.