"تعليم الطائف" يختتم فعاليات ملتقى التوجيه المهني بمُشاركة 7 جهات وحضور 600 طالب

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات مُلتقى التوجيه المهني 2023، في مسرح التعليم بالحلقة، والذي بدأ الثلاثاء الماضي بتنظيم من إدارة التوجيه الطلابي بتعليم محافظة الطائف.
وتفصيلًا: شاركت "جامعة الطائف، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، والكلية التقنية" في اليوم الأول من الملتقى، وشارك "المعهد الثانوي الصناعي بالطائف، وإدارة التوجيه الطلابي" في اليوم الثاني، عقِب تكريم مدير إدارة التوجيه الطلابي الدكتور سالم بن سعيد الشهري لأعضاء اللجنة المنظمة، ومُشرفي التوجيه الطلابي، وعددٍ من المُشاركين في فعاليات المُلتقى من موجهين طلابيين، ومن إدارات داعمة أخرى.
وشهد مسرح التعليم في اليوم الثاني لفعاليات الملتقى، حضور نحو 300 طالب من المرحلة المتوسّطة، وعددٍ من الموجهين الطلابيين، وتحدّث العرض المُقدم من المعهد الثانوي الصناعي عن: التخصصات، وشروط القبول، والفرص المُتاحة، كما تضمّنت مُشاركة إدارة التوجيه الطلابي تهيئة الطلاب لنظام المسارات في المرحلة الثانوية.
وجاءت مُشاركة عددٍ من الجهات الحكومية في ملتقى التوجيه المهني 2023 من أجل التعريف بالفرص الدراسية، والوظيفية؛ حيث شهد الملتقى حضورَ نحو 300 من طلاب المدارس الثانوية في يومه الأول الثلاثاء، ونحو 300 طالب من المرحلة المتوسّطة في ختامه.
وحظيت فعاليات الملتقى، التي استمرت يومين، بمتابعة من مدير إدارة التوجيه الطلابي الدكتور سالم الشهري، وحضور عددٍ من منسوبي التعليم بشكل عام، وضيوف الملتقى من الجهات الحكومية المُشاركة، ومنسوبي إدارة التوجيه الطلابي من مُشرفين، وموجهين طلابيين، وعدد من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك عدد من أولياء الأمور، كما شهدت فعاليات الملتقى العديد من المداخلات والتساؤلات من الطلاب للمسؤولين من الجهات المُشاركة، حول الفرص الدراسية، والوظيفية، وضوابط القبول، والبرامج الدراسية، وغيرها.
وكانت إدارة التوجيه الطلابي قد أطلقت، أمس الأول الثلاثاء، مُلتقى التوجيه المهني 2023، الذي افتتحه مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، بحضور مساعده للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور ساعد بن سعيد الثبيتي، ومدير إدارة التوجيه الطلابي الدكتور سالم بن سعيد الشهري.
ويهدف الملتقى إلى مساعدة الطلبة على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم، والتعريف بالمجالات التعليمية والمهنية، ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي، وتبصيرهم بالفرص المُتاحة في ضوء الخطة التنموية، بالإضافة إلى إكسابهم الكثير من المعلومات الإثرائية، وشارك به عدد من الجهات الحكومية.
واشتمل الملتقى على معرضٍ تثقيفيٍّ شاركت فيه "جامعة الطائف، وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وقاعدة الملك فهد الجوية، وكلية التقنية، بالإضافة إلى كلية السياحة والفندقة، والمعهد الثانوي الصناعي، وكذلك تعليم الطائف"، وجاءت مشاركة هذه الجهات في إطار الشراكة والتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف.