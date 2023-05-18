"تعليم الطائف" يختتم فعاليات ملتقى التوجيه المهني بمُشاركة 7 جهات وحضور 600 طالب

وحظيت فعاليات الملتقى، التي استمرت يومين، بمتابعة من مدير إدارة التوجيه الطلابي الدكتور سالم الشهري، وحضور عددٍ من منسوبي التعليم بشكل عام، وضيوف الملتقى من الجهات الحكومية المُشاركة، ومنسوبي إدارة التوجيه الطلابي من مُشرفين، وموجهين طلابيين، وعدد من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك عدد من أولياء الأمور، كما شهدت فعاليات الملتقى العديد من المداخلات والتساؤلات من الطلاب للمسؤولين من الجهات المُشاركة، حول الفرص الدراسية، والوظيفية، وضوابط القبول، والبرامج الدراسية، وغيرها.