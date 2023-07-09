أمیر الحدود الشمالية يرأس اجتماعًا لمتابعة الأعمال التأسيسية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة

وفي الختام عبّر أمير الحدود الشمالية، عن شكره وامتنانه لما تحظى به منطقة الحدود الشمالية كسائر مناطق المملكة، من دعم غیر محدود من لدن خادم الحرمین الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما ﷲ-، منوهًا بما شاهده من أعمال خلال الاجتماع، وتطلعه إلى تعزيز مكانة المنطقة وخدمة سكانها، وتلبية احتياجاتهم وتحقیق آمالهم وتطلعاتهم. وفقًا لتوجیهات القيادة الرشیدة.