بمشاركة عدة جهات.. جولات مستمرة لـ"بيئة العاصمة المقدسة" على سوق الخضار والفواكه بالكعكية

نفّذت الفِرَق الميدانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة، ووزارتي الشؤون البلدية والقروية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملةً رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بالكعكية في العاصمة المقدسة.
وتهدف الحملة المشتركة إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك وذلك لأهمية السوق كواجهة محلية ودولية من خلال توافد المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام على مدار العام.
وناشدت إدارة السوق جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها أو الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة تحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية، والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأوضح "الخليف" أن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام. وتهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وبيّن أن لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكه المركزي، تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة؛ مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.