مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُقيم برنامجًا للتوعية بنمط الحياة الصحي

أقام مجمعُ الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني؛ برنامجًا توعويًّا صحيًّا تحت شعار نمط الحياة الصحي، بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بجدة لرفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع حول أهمية النشاط البدني والمشي 30 دقيقة يوميًّا؛ لتحسين جودة الحياة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على زيادة معدل النشاط البدني، وتحفيز سلوك المشي لديهم؛ للوقاية من الأمراض المزمنة، والعيش في بيئة صحية خالية من الأمراض الصحية والنفسية.
واشتمل البرنامج على تقديم المعلومات الصحية للزوار حول أهمية ممارسة النشاط البدني، والمشي 30 دقيقة يوميًّا، إضافةً إلى تعريفهم بالأضرار الصحية التي تسببها السمنة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وزيادة جرعة الكافيين والوجبات الخفيفة السكرية والمقليات والوجبات المعلبة.
كما تضمّن التعريف بأهمية تناول وجبة الإفطار ومعرفة الاحتياجات اليومية من المجموعات الغذائية والبدائل الغذائية والغذاء المتوازن، ومعرفة معدلات النوم الطبيعية للفئات العمرية والأضرار الناتجة عن قلة النوم على صحة الفرد، والتعريف بالعادات الصحية للتغلب على الأرق.
واختتم البرنامج بالإجابة عن استفسارات وأسئلة الزوار، وتزويدهم بأبرز المعلومات الصحية التي تساعدهم على اتباع الممارسات والسلوكيات الصحية اليومية، وتغيير العادات الصحية الخاطئة في حياتهم اليومية.