مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُقيم برنامجًا للتوعية بنمط الحياة الصحي

أقام مجمعُ الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني؛ برنامجًا توعويًّا صحيًّا تحت شعار نمط الحياة الصحي، بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بجدة لرفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع حول أهمية النشاط البدني والمشي 30 دقيقة يوميًّا؛ لتحسين جودة الحياة.