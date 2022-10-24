جدة.. "طب العيون السعودي" 2022 يناقش عمى الأطفال الخدج والشبكية

وكشفت أن المؤتمر يساهم لأول مرة بتسليط الضوء في جلسة علمية مكثفة لجميع المهتمين من الأطباء أو المهنيين بعلم الوراثة على أمراض الشبكية الموروثة، التي تُعتبر من أهم أسباب العمى ومرض العشى الليلي الموروث، التي غالبًا ما تنتج من جراء زواج الأقارب. منوهة بأن المؤتمر يستعرض أحدث الجينات الموروثة التي تقارب 300 جين، قد تصيب الشبكية، مع بحث سبب انتشارها، وأحدث طرق العلاج، وما تم تحقيقه بنجاح في السعودية لبعض من هذه الحالات.