جدة.. "طب العيون السعودي" 2022 يناقش عمى الأطفال الخدج والشبكية

تستعد جدة لاستضافة البرنامج العلمي لمؤتمر طب العيون السعودي 2022 المتزامن مع مؤتمر البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون، الذي سينعقد بجدة من الخميس 10 نوفمبر إلى السبت 12 نوفمبر 2022.
وسيكون المؤتمر بحضور نخبة من الأطباء والخبراء المتحدثين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى أطباء من المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة آخر المستجدات في جميع تخصصات طب وجراحة العيون.
وأوضحت استشاري ورئيسة لجنة عيون الأطفال والحول بالمؤتمر، الدكتورة إنعام دانش، أنه سيتم طرح الأمراض التي تصيب عيون الأطفال وأسبابها، من عيون الأطفال الخدج أو حديثي الولادة إلى جميع مراحلهم العمرية الأخرى.
وأشارت الدكتور إنعام إلى أن المؤتمر يركز على أحدث الطرق لعلاج تلك الأمراض، سواء الأمراض الخِلقية التي تصيب عيون الأطفال منذ الولادة، كالساد أو ما يسمى بالمياه البيضاء الخِلقية، وأمراض الجلوكوما، التي تسبب ارتفاع ضغط العين، وخطورتها المتمثلة في فقدان البصر التدريجي عند الأطفال. كما يسلط المؤتمر الضوء على أسباب مختلف أمراض الحول الشائعة عند الأطفال، وأحدث الطرق لعلاجها لحماية الطفل من الإصابة بالكسل في النظر بسبب تأخُّر العلاج والتشخيص.
وأضافت د. إنعام بأن المؤتمر يناقش أحد أهم أسباب العمى عند الأطفال الخدج بسبب الولادة المبكرة، التي قد تصيب الشبكية، ويبيِّن أهمية الفحص المبكر، وطرق العلاج بالليزر أو الحقن لعلاج مثل هذه الحالات.
وأكدت أن الأمراض الوراثية في السعودية تُشكِّل جزءًا مهمًّا من الأمراض التي قد تصيب المجتمع، وقد تؤدي إلى مختلف الإعاقات الذهنية والجسدية بشكل عام، وكذلك البصرية على وجه الخصوص، وتعود إلى انتشار زواج الأقارب.
ونوهت بأهمية سعي السعودية للعمل على التقليل من انتشار مثل هذه الأمراض، وذلك بنشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتوفير الوسائل التي تدعم المصابين وذويهم وطرق علاجهم. وتأتي أهمية تلك الخطط تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وتحقيقًا لها.
وكشفت أن المؤتمر يساهم لأول مرة بتسليط الضوء في جلسة علمية مكثفة لجميع المهتمين من الأطباء أو المهنيين بعلم الوراثة على أمراض الشبكية الموروثة، التي تُعتبر من أهم أسباب العمى ومرض العشى الليلي الموروث، التي غالبًا ما تنتج من جراء زواج الأقارب. منوهة بأن المؤتمر يستعرض أحدث الجينات الموروثة التي تقارب 300 جين، قد تصيب الشبكية، مع بحث سبب انتشارها، وأحدث طرق العلاج، وما تم تحقيقه بنجاح في السعودية لبعض من هذه الحالات.