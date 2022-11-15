"الملحم" يرعى حفل السباق الثاني للفروسية على كأس "تعليم المجمعة"

وكان في استقبال مدير التعليم ؛ مدير نادي الفروسية ماجد السبهان، حيث انطلقت الأشواط على كأس إدارة تعليم المجمعة، بحضور عددٍ من التربويين والإداريين من منسوبي "تعليم المجمعة" ومحبي هذه الرياضة.