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"الملحم" يرعى حفل السباق الثاني للفروسية على كأس "تعليم المجمعة"

سلم الكأس والجوائز للأوائل .. وقدم شكره لمدير ميدان الفروسية
"الملحم" يرعى حفل السباق الثاني للفروسية على كأس "تعليم المجمعة"
فلاح الجوفان
فلاح الجوفان

رعى مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم حفل السباق الثاني للفروسية على كأس إدارة تعليم المجمعة لموسم 1444ه‍ـ؛ وذلك بميدان الأمير فيصل بن خالد للفروسية بالمجمعة.

وكان في استقبال مدير التعليم ؛ مدير نادي الفروسية ماجد السبهان، حيث انطلقت الأشواط على كأس إدارة تعليم المجمعة، بحضور عددٍ من التربويين والإداريين من منسوبي "تعليم المجمعة" ومحبي هذه الرياضة.

وسلّم مدير التعليم الكأس والجوائز للفائزين وهنأهم بالفوز، مقدمًا شكره وتقديره لمدير ميدان الفروسية لتخصيص كأس لإدارة التعليم.

كما سلّم مدير نادي الفروسية درعًا تذكاريًا لمدير التعليم بمحافظة المجمعة، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

كأس تعليم المجمعة

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