"إنجاب" تحقّق 100% في التقييم الفني لوزارة الصحة لعام 2025

حققت جمعية إنجاب الصحية لمساعدة المتأخرين عن الإنجاب إنجازًا نوعيًا، بحصولها على درجة 100% في التقييم الفني السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة القطاع غير الربحي بوزارة الصحة، في تأكيد جديد على تميز أدائها المؤسسي والتزامها بأعلى معايير الجودة والحوكمة.
وجاء التقييم بناءً على مجموعة من المعايير المعتمدة، شملت: التوجه الاستراتيجي، والبرامج والأنشطة، والتوافق مع إدارة الإشراف، وخدمات المستفيدين، والتطوع، والتدريب، حيث أظهرت الجمعية كفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأثر المجتمعي.
ورفع رئيس مجلس الإدارة، هاشم الهاشم، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للجمعية، على دعمه المتواصل ومتابعته لأعمال الجمعية، كما ثمّن جهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مشيدًا بدورهم في تعزيز ثقافة الجودة ودعم المبادرات الهادفة لخدمة المستفيدين وتحقيق رسالة الجمعية.
وأكد الهاشم أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة للرؤية الاستراتيجية والجهود المتكاملة التي تبذلها الجمعية، ويعكس التزامها المستمر بالتطوير والتوافق مع متطلبات الجهات الإشرافية، والارتقاء بخدماتها بما يواكب مستهدفات القطاع غير الربحي.
وأضاف أن هذا التميز يمثل حافزًا لمواصلة العمل، وتعزيز الشراكات، وتطوير البرامج النوعية، لتحقيق أثر مستدام وخدمة المجتمع بكفاءة واحترافية.