"إنجاب" تحقّق 100% في التقييم الفني لوزارة الصحة لعام 2025

وجاء التقييم بناءً على مجموعة من المعايير المعتمدة، شملت: التوجه الاستراتيجي، والبرامج والأنشطة، والتوافق مع إدارة الإشراف، وخدمات المستفيدين، والتطوع، والتدريب، حيث أظهرت الجمعية كفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأثر المجتمعي.