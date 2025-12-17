الندوة العالمية تشارك في مؤتمر مراجعة التقدم لمنتدى اللاجئين العالمي 2025 في جنيف

شاركت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ممثلة بمساعد الأمين العام الأستاذ قاسم الغريبي، في مؤتمر مراجعة التقدم لمنتدى اللاجئين العالمي 2025، الذي عُقد في جنيف خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، بدعوة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبحضور مسؤولين دوليين وممثلين عن منظمات غير ربحية.