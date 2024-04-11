"تعليم الطائف" تهنئ مديري التعليم السابقين بعيد الفطر المبارك

وقال المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، إن تهنئة مديري التعليم السابقين لتعليم الطائف بعيد الفطر المبارك، وزيارتهم في منازلهم، وتقديم بطاقة تهنئة العيد لهم، تعد لمسة وفاء، وتخليدًا لإسهاماتهم في تسجيل صفحات من تاريخ تعليم الطائف. كما تأتي وفاء وعرفانًا لمسيرة أولئك الذين رسخوا مبدأ التمسك بالقيم السامية، وأحدثوا أثرًا، وتركوا إرثًا نحمله اليوم.