"تعليم الطائف" تهنئ مديري التعليم السابقين بعيد الفطر المبارك
في مبادرة، هي الأولى من نوعها، قدمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف التهنئة بعيد الفطر المبارك لمديري التعليم السابقين، الذين كان لهم بصمة عملية مميزة في التعليم، ممن تعاقبوا على قيادتها، وعددهم 8، في لفتة تربوية أخوية، تعكس المحبة والإخاء في البيئة التعليمية.
وقال المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، إن تهنئة مديري التعليم السابقين لتعليم الطائف بعيد الفطر المبارك، وزيارتهم في منازلهم، وتقديم بطاقة تهنئة العيد لهم، تعد لمسة وفاء، وتخليدًا لإسهاماتهم في تسجيل صفحات من تاريخ تعليم الطائف. كما تأتي وفاء وعرفانًا لمسيرة أولئك الذين رسخوا مبدأ التمسك بالقيم السامية، وأحدثوا أثرًا، وتركوا إرثًا نحمله اليوم.
ودعا الله -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد أمنها وازدهارها، وأن يعيد العيد عليهم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهم في صحة وأمن وعافية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود؛ لينعم التعليم بالطائف بمخرجات تعليمية متميزة.