سكان "جوهرة الخفجي": المياه تحاصر منازلنا اليوم الثالث

قال سكان حي مخطط جوهرة الخفجي الجديد بمحافظة الخفجي إن المياه نحاصر منازلهم وأصبحوا يجدون صعوبة في الوصول إليها بعدما تعرضت إلى أضرار كبيرة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، حيث صارت تجمعات المياه تحاصر العديد من المنازل لليوم الثالث دون تدخل الجهات المعنية لرفع الضرر عنهم.