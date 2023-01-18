سكان "جوهرة الخفجي": المياه تحاصر منازلنا اليوم الثالث

قال سكان حي مخطط جوهرة الخفجي الجديد بمحافظة الخفجي إن المياه نحاصر منازلهم وأصبحوا يجدون صعوبة في الوصول إليها بعدما تعرضت إلى أضرار كبيرة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، حيث صارت تجمعات المياه تحاصر العديد من المنازل لليوم الثالث دون تدخل الجهات المعنية لرفع الضرر عنهم.
وانتقد أهالي الحي سوء البنية التحتية للمخطط وعدم وجود تصريف على الرغم من أنه حي جديد وقالوا إنه من المفترض أنه حي نموذجي مطور متوافق مع مواصفات ورؤية 2030 لكن للأسف سرعان ما كشفت الأمطار عن سوء بنية الحي التحتية.
وفي سياق متصل، قال بعض السكان إن كواهلهم أثقلت بالمخالفات والغرامات المالية وقت البناء بحجة التشوه البصري حال إحضار مواد بناء لاستخدامها، وبعدما أصبح الحي يعوم وسط المياه لم نجد تجاوبًا لرفع الضرر.
وناشدوا عبر "سبق" الجهات المعنية بسرعة التدخل لسحب هذه المياه حتى يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم.