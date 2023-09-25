بعددٍ من الفعاليّات المتنوعة.. الكلية التقنية بالقنفذة تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 93

احتفلت الكلية التقنية بالقنفذة بذكرى اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين بمقر الكلية، بحضور عميد الكلية ووكلاء ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وجميع منسوبي الكلية من موظفين ومدربين ومتدربين.
وشهد الحفل عددًا من الفقرات الوطنية من كلمات خاصة وأفلام وثائقية ومسابقة ثقافية وتقنية عن الوطن.
وأطلقت الكلية- بهذه المناسبة- عددًا من الفعاليّات، من دورات تدريبية للمتدربين، ومسابقات ثقافية ووطنية مختلفة، ومشاركات مع الجهات الحكومية والخاصة في الاحتفال بهذه المناسبة.
ورفع عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.