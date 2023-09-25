بعددٍ من الفعاليّات المتنوعة.. الكلية التقنية بالقنفذة تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 93

ورفع عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.