ضمن حملة "وطن بلا مخدرات".. تعليم عسير تواصل تنفيذَ برامج توعوية

وأوضح مديرُ عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، خلال الاجتماع الأول للجنة التوعية بأضرار المخدرات الذي عُقد برئاسته مؤخرًا؛ أنه يجب علينا جميعًا أن نتكاتف وأن نكثف من توعية طلابنا وطالباتنا ومجتمعنا بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها، وأن نقف صفًّا واحدًا لدعم جهود حكومتنا الرشيدة والجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل مهرّب ومروّج في بلادنا؛ للمحافظة على مجتمعنا وأبنائنا وبناتنا من خطر الوقوع في براثن هذه الآفة المدمرة.