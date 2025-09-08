مناطق

اعتماد برنامج "غدد الأطفال" بمدينة الملك سلمان.. خطوة تطويرية جديدة للتدريب الطبي

البرنامج استوفى معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي ويعزز مستهدفات التحول الصحي
في خطوة لافتة لتطوير التدريب الطبي، حصل تجمع المدينة المنورة الصحي على اعتماد برامجي جديد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرنامج طب الغدد الصماء والاستقلاب لدى الأطفال، وذلك بمستشفى الولادة والأطفال والمستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة.

وأوضح التجمع أن البرنامج استوفى معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ما يمثل نقلة نوعية في مسار التدريب ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

وأكد تجمع المدينة الصحي أن هذا الاعتماد يعكس التزامه ببناء بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة، تسهم في دعم مسيرة التميز الطبي، وتواكب مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.

