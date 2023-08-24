"صحة الطائف": 166 ألف مراجع للمراكز الصحية في صيف 2023 وطب الأُسرة بالمرتبة الأولى

بلغت حصيلةُ مراجعي المراكز الصحية والمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية في صحة الطائف، خلال موسم صيف 2023؛ ما عددُه 166731 مراجعًا ومستفيدًا، في حين تصدّرت عيادة طب الأُسرة المرتبة الأولى من حيث أعداد المراجعين لها، تليها عيادات الطفل السليم والتطعيمات، ومن ثم عيادات الأسنان.
جاء ذلك وفقًا لإحصائية أعلنتها صحة الطائف، وحصلت "سبق" على نسخة منها؛ حيث قُدمت الخدمات من خلال سلسلة من المراكز الصحية المنتشرة على نطاق جغرافي كبير، وقد تم تفعيل نظام الدوام الممتدّ بمركز صحي الشفا المنطقة الأكثر تواجدًا من المصطافين، كما تم تفعيل عيادة فحص كثافة العظام لأول مرة في منطقة الشفا السياحية، والتي شهدت إقبالًا مميزًا من قبل المصطافين، فيما كانت نسبة الرضا عن خدمات الرعاية الصحية الأولية "٨٤.٧٨٪"؛ أي بارتفاع "٧.٨٪" عن نفس الفترة من العام الماضي.
هذا، وبلغ عدد مراجعي المستشفيات خلال موسم صيف 2023 ما مجموعُهُ 115800، منها بالعناية المركزة 273 مراجعًا، والطوارئ 60147 مراجعًا، والعيادات 54023 مراجعًا، والقلب 211 مراجعًا، والكلى 1146 مراجعًا.