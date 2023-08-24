"صحة الطائف": 166 ألف مراجع للمراكز الصحية في صيف 2023 وطب الأُسرة بالمرتبة الأولى

جاء ذلك وفقًا لإحصائية أعلنتها صحة الطائف، وحصلت "سبق" على نسخة منها؛ حيث قُدمت الخدمات من خلال سلسلة من المراكز الصحية المنتشرة على نطاق جغرافي كبير، وقد تم تفعيل نظام الدوام الممتدّ بمركز صحي الشفا المنطقة الأكثر تواجدًا من المصطافين، كما تم تفعيل عيادة فحص كثافة العظام لأول مرة في منطقة الشفا السياحية، والتي شهدت إقبالًا مميزًا من قبل المصطافين، فيما كانت نسبة الرضا عن خدمات الرعاية الصحية الأولية "٨٤.٧٨٪؜"؛ أي بارتفاع "٧.٨٪؜" عن نفس الفترة من العام الماضي.