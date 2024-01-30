نائب أمير تبوك يستقبل "الجهني" ويشيد بدور الرئاسة العامة للإفتاء بالمنطقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة فيصل بن محسن الجهني، الذي قدم لسموه إيجازًا مفصلاً عما تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة من أعمال ومبادرات بتوجيه ومتابعة من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية.
ونوه نائب أمير منطقة تبوك بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله - من اهتمام ودعم لمجالات الإفتاء والبحوث، مشيدًا سموه بالدور الكبير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وبما يبذله سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من جهود مباركة.
فيما أعرب مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك ونائبه على الدعم المستمر لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة.