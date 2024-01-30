نائب أمير تبوك يستقبل "الجهني" ويشيد بدور الرئاسة العامة للإفتاء بالمنطقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة فيصل بن محسن الجهني، الذي قدم لسموه إيجازًا مفصلاً عما تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة من أعمال ومبادرات بتوجيه ومتابعة من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية.