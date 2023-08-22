مدير "تعليم الطائف" يطمئن على صحة الطلاب المنومين بمستشفى الأطفال

زار المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مساء اليوم، الطلاب المرضى المنومين في مستشفى الأطفال في الطائف، والذين تعذر حضورهم للمدارس إثر عوارض صحية مختلفة، حيث اطمأن الدكتور الغامدي على صحة الطلاب المنومين يرافقه مدير مستشفى الأطفال.
ووجّه الدكتور الغامدي بتوفير أجهزة لاب توب لهم لمتابعة دروسهم عبر منصة مدرستي وقنوات عين.
وقال الدكتور الغامدي للطلاب المنومين : "تعذر حضوركم للمدارس فحضرنا لكم جميعًا"، مثمنًا جهود المستشفى في الرعاية الصحية لهم .
من جانب آخر، ثمّن أولياء أمور الطلاب المنومين مبادرة مدير عام التعليم في الطائف، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناته .
وتأتي هذه المبادرة من إدارتي النشاط الطلابي (بنين وبنات).