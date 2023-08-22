مدير "تعليم الطائف" يطمئن على صحة الطلاب المنومين بمستشفى الأطفال

زار المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مساء اليوم، الطلاب المرضى المنومين في مستشفى الأطفال في الطائف، والذين تعذر حضورهم للمدارس إثر عوارض صحية مختلفة، حيث اطمأن الدكتور الغامدي على صحة الطلاب المنومين يرافقه مدير مستشفى الأطفال.