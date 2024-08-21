الأولى من نوعها بتجمّع الشرقية الصحي.. تدشين عيادة متخصصة لصحة المرأة بالدمام

وأوضحت الدكتورة منى الشيخ استشارية طب الأسرة وصحة المرأة أن العيادة تهدف إلى تقديم مجموعة من الإجراءات العلاجية والخدمات الشاملة التي تغطي الصحة العامة للمرأة، وهي رعاية السيدات بعد مرحلة انقطاع الطمث وتقديم المشورة والعلاج والفحوصات اللازمة، كذلك تقديم الخدمات الوقائية للنساء من فحص الثدي وفحص عنق الرحم وهشاشة العظام، ورعاية ما قبل الحمل من الفحوصات اللازمة وخصوصًا السيدات المصابات بالأمراض المزمنة، إضافة إلى استشارات وإزالة وتركيب موانع الحمل وتنظيم الإنجاب.