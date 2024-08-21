الأولى من نوعها بتجمّع الشرقية الصحي.. تدشين عيادة متخصصة لصحة المرأة بالدمام

دشّنت شبكة الدمام الصحية إحدى مكونات تجمّع الشرقية الصحي، عيادة صحة المرأة بمركز صحي الأثير بالدمام، والتي تُعتبر الأولى من نوعها على مستوى تجمّع الشرقية الصحي كعيادة متخصصة بكل ما يتعلق بصحة المرأة.
وتُعتبر العيادة إضافة مميزة للمراكز الصحية بالدمام، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية.
وتسعى الشبكة، من خلال هذه الخطوة، إلى توظيف أحدث منهجيات وابتكارات الطب النسائي للارتقاء بكفاءة الإجراءات العلاجية والوقائية للمرأة.
وأوضحت الدكتورة منى الشيخ استشارية طب الأسرة وصحة المرأة أن العيادة تهدف إلى تقديم مجموعة من الإجراءات العلاجية والخدمات الشاملة التي تغطي الصحة العامة للمرأة، وهي رعاية السيدات بعد مرحلة انقطاع الطمث وتقديم المشورة والعلاج والفحوصات اللازمة، كذلك تقديم الخدمات الوقائية للنساء من فحص الثدي وفحص عنق الرحم وهشاشة العظام، ورعاية ما قبل الحمل من الفحوصات اللازمة وخصوصًا السيدات المصابات بالأمراض المزمنة، إضافة إلى استشارات وإزالة وتركيب موانع الحمل وتنظيم الإنجاب.
وأشارت الشبكة إلى أن تدشين العيادة يأتي تطويرًا للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتوفير رعاية صحية ذات جودة عالية تسهم في تحسين حياة المرضى وتعزيز صحتهم العامة، تماشيًا مع خطط التحول الصحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.