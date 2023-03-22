"كلية الاتصالات والإلكترونيات" بجدة تنظم لقاءً توظيفيًّا لاستشراف احتياجات سوق العمل

وأضاف العامودي أنه تم استقبال الخريجين من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا في الكلية، وتم إجراء المقابلات الشخصية وفق الضوابط والتعليمات المتبعة.