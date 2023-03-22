"كلية الاتصالات والإلكترونيات" بجدة تنظم لقاءً توظيفيًّا لاستشراف احتياجات سوق العمل

نظمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة -ممثلة في وكالة شؤون المتدربين- لقاًء توظيفيًّا بمقر الكلية اليوم؛ بهدف استشراف احتياجات سوق العمل ورفده بالكوادر في مجال الاتصالات والإلكترونيات.
يأتي اللقاء بالتنسيق مع إدارة التنسيق الوظيفي بالكلية والتعاون مع شركة "بعد" للاتصالات السلكية واللاسلكية لاستقطاب عدد من المتدربين في مجال الشبكات والاتصالات والإلكترونيات.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن لقاءات التوظيف التي تُعقد في الكلية أو خارجها لخريجيها، تُعتبر من أهم أولويات العمل والخطط التشغيلية لوحدة التنسيق الوظيفي.
وأضاف العامودي أنه تم استقبال الخريجين من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا في الكلية، وتم إجراء المقابلات الشخصية وفق الضوابط والتعليمات المتبعة.