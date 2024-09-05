تعليم الطائف يحقّق مراكز متقدّمة على مستوى المملكة في تحدّي القراءة العربي

حقّقت الإدارةُ العامة للتعليم في محافظة الطائف مراكزَ متقدمة على مستوى المملكة من بين أكثر من 1.4 طالب وطالبة في جائزة تحدي القراءة العربي.
وفي هذا الإطار حصل المشرف "مشعل المالكي" على المركز الأول فئة المشرف المتميز - النشاط الطلابي، وحقّقت مدارسُ الشافي الأهلية للبنات المركزَ الثاني - فئة المدرسة المتميزة، وحقّقت الطالبةُ رهف عبدالرحمن الحارثي من المدرسة الثانوية 18، والطالب عز مساعد العيلي من مدرسة شروق المملكة؛ المركزَ الخامس - فئة أبطال التحدي على مستوى المملكة.
وقدّم المديرُ العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي التهنئةَ للطلبة ومدارسهم وأسرهم، منوهًا إلى جهود الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم النشاط، بالوصول بالطلبة لمراكز متقدمة والصعود بهم لمنصات التكريم، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.