تعليم الطائف يحقّق مراكز متقدّمة على مستوى المملكة في تحدّي القراءة العربي

وقدّم المديرُ العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي التهنئةَ للطلبة ومدارسهم وأسرهم، منوهًا إلى جهود الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم النشاط، بالوصول بالطلبة لمراكز متقدمة والصعود بهم لمنصات التكريم، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.