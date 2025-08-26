مدير تعليم الطائف يتفقد جاهزية المدارس ويشيد بالهيئتين الإدارية والتعليمية

وخلال جولته، التقى الغامدي بالهيئتين الإدارية والتعليمية، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة، كما تجول في مرافق المدرستين واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب يوم الأحد القادم.