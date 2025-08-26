مدير تعليم الطائف يتفقد جاهزية المدارس ويشيد بالهيئتين الإدارية والتعليمية

تفقد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي اليوم، جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث وقف ميدانيًا على مدرستي الإمام الطبري الابتدائية وعبد الله المبارك المتوسطة.
وخلال جولته، التقى الغامدي بالهيئتين الإدارية والتعليمية، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة، كما تجول في مرافق المدرستين واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب يوم الأحد القادم.
كما استعرض عددًا من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب في الاختبارات الوطنية والعلمية، وتعزيز الانضباط المدرسي بما ينعكس إيجابًا على المخرجات التعليمية.
وفي ختام الزيارة، قدّم مدير التعليم شكره وتقديره للكوادر الإدارية والتعليمية على جهودهم المبذولة، مثمنًا ما يقومون به من عمل مخلص لخدمة الطلاب وتهيئة المدارس لانطلاقة دراسية مميزة.