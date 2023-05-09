"جامعة شقراء" تنظّم "يوم البحث العلمي ٢" وتدشّن مبادرتَي "صالون الابتكار" و"خطوة بخطوة"

نظّمت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة البحث العلمي، فعاليات يوم البحث العلمي في نسخته الثانية، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من الأكاديميين من منسوبي الجامعة.
يأتي ذلك من أجل تسليط الضوء على أبرز منجزات العمادة خلال العام المنتهي 2022م من تمويل ودعم البحوث وأتمتة الأعمال المتعلقة بها، إضافة إلى تدشين مبادرة "صالون الابتكار" ومبادرة "خطوة بخطوة" بالتعاون مع كلية الصيدلة، وكذلك إطلاق خدمات البحث العلمي الإلكترونية التي تشمل نظام أخلاقيات البحث العلمي ونظام إدارة تمويل البحوث، وافتتاح معرض الملصقات العلمية والشركات البحثية.
وأطلقت العمادة حزمة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة بالتزامن مع يوم البحث العلمي الثاني، والتي اشتملت على نظام أخلاقيات البحث العلمي، ونظام برامج تمويل البحوث، بهدف تسهيل الحصول على الموافقات العلمية إلكترونيًا بطريقة سهلة ومرنة للمستفيدين من خدمات العمادة، وتعكس من خلالها التزام الجامعة ببرامج التحول الرقمي وعزمها على تطوير بنيتها التقنية لتلبية احتياجات المستخدمين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
ونجحت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء في تحقيق نمو كبير في مخرجات الجامعة البحثية خلال عام 2022م، بالتزامن مع إطلاق مجموعة من برامج الدعم وتفعيل عدد من الخدمات والمبادرات مثل: تعزيز البنية البحثية وتمويل البحوث بدعم 182 مشروعًا بحثيًا وزيادة المخرجات البحثية للجامعة بواقع ارتفاع يصل إلى 60%، ومعالجة إصدار أكثر من 200 موافقة أخلاقية وتسهيل مهام أكثر من 40 باحثاً داخل الجامعة وخارجها واعتماد إستراتيجيات الجامعة البحثية، وإطلاق 5 برامج تدريبية تضمنت 23 ورشة عمل استفاد منها ما يقارب 1000 باحث وباحثة.