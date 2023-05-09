"جامعة شقراء" تنظّم "يوم البحث العلمي ٢" وتدشّن مبادرتَي "صالون الابتكار" و"خطوة بخطوة"

ونجحت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء في تحقيق نمو كبير في مخرجات الجامعة البحثية خلال عام 2022م، بالتزامن مع إطلاق مجموعة من برامج الدعم وتفعيل عدد من الخدمات والمبادرات مثل: تعزيز البنية البحثية وتمويل البحوث بدعم 182 مشروعًا بحثيًا وزيادة المخرجات البحثية للجامعة بواقع ارتفاع يصل إلى 60%، ومعالجة إصدار أكثر من 200 موافقة أخلاقية وتسهيل مهام أكثر من 40 باحثاً داخل الجامعة وخارجها واعتماد إستراتيجيات الجامعة البحثية، وإطلاق 5 برامج تدريبية تضمنت 23 ورشة عمل استفاد منها ما يقارب 1000 باحث وباحثة.