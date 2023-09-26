"صحة عسير" تحتفل باليوم الوطني بحملة للتبرع بالدم وزيارة المرضى

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، بمشاركة المنشآت الصحية التابعة لها، والتي توشحت باللون الأخضر وعلَم المملكة.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري: "يشرفني باسمي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة عسير، أن أرفع أصدق وأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، لبلادنا الحبيبة".
وأضاف: كما يشرفنا أن نهنئ أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بهذه المناسبة.
وتابع "عسيري" قائلًا: "إننا في هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبنا، نعيش جميعًا صادق مشاعر الفرح والسعادة، وسط ولاء وانتماء، ونستذكر الملحمة التاريخية الكبرى في توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، تحت راية التوحيد؛ على أسس راسخة وتلاحم فريد، ففي ذلك اليوم المجيد تحول الظلام إلى نور وتوحد الشتات، واستتب الأمن والأمان".
وأكد أن تلك المآثر الخالدة تُعد تاريخًا مضيئًا يتوهج من مسيرة هذا الكيان العظيم الذي أنعم الله، علينا بالانتماء إليه تحت ظلِ قيادة حكيمة رشيدة، وفي هذا العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تشهد بلادنا نهضةً تنموية شاملة في مختلف المجالات لتحقيق رؤية المملكة 2030، ونتباهى ونفخر بالمكانة الدولية لبلادنا".
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري: "إن الوطن يؤكد عامًا بعد عام أن أصحاب الرؤى الصادقة والهمم العالية قادرون على تحقيق رؤاهم وأحلامهم بعون الله، مهما كانت التحديات فبلادنا "تحلم وتحقق"، حفظ الله، قيادتنا الرشيدة وأدام على وطننا أمنه وأمانه وازدهاره".
إلى ذلك توشحت المرافق والصروح الصحية بالإعلام واللون الأخضر، وسط جهود مستمرة للطواقم الطبية والإسعافية.
وقدّمت "صحة عسير"، من خلال المرافق الصحية التابعة لها من المستشفيات والقطاعات الصحية، العديدَ من الفقرات بهذه المناسبة، بينها حملة للتبرع بالدم، وتفعيل الشاشات داخل المنشآت الصحية، وزيارة المرضى، إلى جانب إعداد منتجات إعلامية بهذه المناسبة الوطنية.