"صحة عسير" تحتفل باليوم الوطني بحملة للتبرع بالدم وزيارة المرضى

وتابع "عسيري" قائلًا: "إننا في هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبنا، نعيش جميعًا صادق مشاعر الفرح والسعادة، وسط ولاء وانتماء، ونستذكر الملحمة التاريخية الكبرى في توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، تحت راية التوحيد؛ على أسس راسخة وتلاحم فريد، ففي ذلك اليوم المجيد تحول الظلام إلى نور وتوحد الشتات، واستتب الأمن والأمان".