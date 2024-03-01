"الزايدي" يعتمد خطة عمل أمانة الطائف في رمضان وإخضاع جميع المرافق الغذائية للرقابة

اعتمد أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، الخطة الرقابية خلال شهر رمضان المبارك والتي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على كافة المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.
وشدد "الزايدي" على متابعة المطاعم والمطابخ والمراكز التموينية وأسواق اللحوم الحمراء والبيضاء، وأهمية القيام بجولات ميدانية على مواقع تحضير الأطعمة الرمضانية، والتأكد من نظاميتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية اللازمة، وإبراز البطاقات الصحية للعاملين.
وشرعت الإدارات الإشرافية والفروع البلدية في تنفيذ حملاتها التفتيشية على أكثر من 4000 مطبخ ومطعم ومركز تموينات غذائية وبقالة ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، وستشمل الجولات كافة المرافق التي تقدم الأغذية في الفنادق والمتنزهات ومدن الألعاب والمراكز التجارية والمحلات التي تقوم بتجهيز وجبات الإفطار والسحور ومحلات إعداد وبيع الحلويات الشرقية والرمضانية والبسطات.
وسيتم منع افتراش الأرصفة من قبل الباعة المتجولين، بالإضافة إلى منع البيع في الأراضي الفضاء حيث تم توجيه المراقبين بمنع ظاهرة البيع المتجول للأغذية لما لها من انعكاسات سلبية على صحة المستهلك.
وشدد على استقبال البلاغات والتجاوب مع الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة ومباشرتها من خلال فرق العمل الميدانية، كما أهابت الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة عن طريق مركز البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي" أو مواقع أمانة الطائف بالتواصل الاجتماعي، حيث تقوم بعض العمالة المخالفة باستغلال الأحواش في إعداد الأطعمة الرمضانية وسط مواقع تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مما يعرض صحة المستهلك للخطر، وستعمل الأمانة على تطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين مع اتخاذ تدابير رادعة بحق العمالة المخالفة أو المتخلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكشف أمين الطائف عن خطة النظافة المكثفة خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث تم زيادة ساعات العمل للعمالة والآليات من خلال العمل بنظام الورديات في كافة المواقع، وسيتم زيادة عدد ردود تفريغ الحاويات، وإعادة توزيع حاويات النفايات في عدد من المواقع لمجابهة كثافة العمل خلال الفترة المقبلة، وهناك متابعة مستمرة، ورفع يومي لبرامج العمل وسير العمل في الخطة الرمضانية.