"الزايدي" يعتمد خطة عمل أمانة الطائف في رمضان وإخضاع جميع المرافق الغذائية للرقابة

وشدد على استقبال البلاغات والتجاوب مع الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة ومباشرتها من خلال فرق العمل الميدانية، كما أهابت الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة عن طريق مركز البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي" أو مواقع أمانة الطائف بالتواصل الاجتماعي، حيث تقوم بعض العمالة المخالفة باستغلال الأحواش في إعداد الأطعمة الرمضانية وسط مواقع تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مما يعرض صحة المستهلك للخطر، وستعمل الأمانة على تطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين مع اتخاذ تدابير رادعة بحق العمالة المخالفة أو المتخلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.