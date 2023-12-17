"إنسان" تنظّم حفلَ التطوع السنوي 2023 بالرياض.. الثلاثاء

وقال "المحارب": إن جهود جمعية "إنسان" في المجال التطوعي تأتي انطلاقًا من اهتمامها بقيم التطوع وأهميته، بوصفه إحدى ركائز التنمية الاجتماعية، ولما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع.