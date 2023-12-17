"إنسان" تنظّم حفلَ التطوع السنوي 2023 بالرياض.. الثلاثاء
تنظّم الجمعيةُ الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، بعد غد الثلاثاء، حفلَ التطوّع السنوي 2023، في فندق ماريوت الرياض بقاعة مكارم.
يأتي ذلك بحضور مدير عام الجمعية محمد المحارب، والمدعوّين، ووسائل الإعلام ومنسوبي، وكشافة "إنسان"، والمشاركين في أعمال تطوعية مع الجمعية من أفراد وجهات.
وقال "المحارب": إن جهود جمعية "إنسان" في المجال التطوعي تأتي انطلاقًا من اهتمامها بقيم التطوع وأهميته، بوصفه إحدى ركائز التنمية الاجتماعية، ولما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع.
وأيضًا لكونه دلالةً على قيم العطاء والتكاتف وتعزيز اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وسعيًا منها لتحقيق مستهدفات التطوّع والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، التي دعت للوصول إلى مليون متطوع.
وأضاف "المحارب": أن حفل التطوع لهذا العام يتخلّله عددٌ من الفعاليات والفقرات المتنوعة التي تحاكي الحدث؛ حيث ستعقد جلسات حوارية على هامش الحفل، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن التطوعي.
وتضمّ الفعاليةُ تنظيمَ معرض للفرق التطوعية؛ لتسليط الضوء على دورها في تفعيل العمل التطوعي مع جمعية "إنسان"، وأثره على المستفيدين.
كما سيتمّ استعراض تجارب أبناء "إنسان" الملهمة في التطوع، وتكريم المتطوعين في المستوى الاحترافي والمهاري والفرق التطوعية الذين قدّموا أعمالًا تطوعية متميزة للجمعية.
وكشف "المحارب" أن الجمعية تسعى خلال العام المقبل إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات في مجال التطوع؛ من ضمنها مشاركة كشافة "إنسان" "بنين وبنات" في تطوع حج العام 2024، بمعدل 50 مستفيدًا ومستفيدة.
وكذلك إطلاق مبادرة "مُعِين" بنسختها الثالثة، لتشمل صناعة قادة التطوع على مستوى أيتام المملكة، ومسابقة تنافسية داخلية في التطوع لتحفيز العمل بين إدارات وفروع الجمعية.