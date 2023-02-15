طلاب وطالبات الرياض يحتفون بـ"يوم التأسيس" بأعمال فنية وطنية

وتجوّل مدير عام التعليم والحضور داخل المعرض الذي احتوى على العديد من الأعمال واللوحات الفنية، التي تحكي تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، جسّدها الطلاب والطالبات في أعمال فنية وطنية معبّرة، كما شاهد الحضور عرضًا مباشرًا عن الفن الرقمي.