أركان حِرَفية وأزياء تراثية.. "بلدية بيشة" تحتفي بذكرى التأسيس

برعاية وتشريف محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، ومديري الجهات الحكومية، وعدد كبير من الأهالي، أقامت بلدية بيشة، مساء الأحد، في جادة بيشة، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس.
واشتمل الاحتفال على عدد من الفقرات والأركان الحِرَفية والأزياء التراثية، وإقامة معرض ديوان العز بمشاركة الفنانين والفنانات التشكيليين والتشكيليات وينظمه فريق "انسجام" التشكيلي، إلى جانب الفلكلور الشعبي واستعراض الخيول، وجاءت جميع الفعاليات في سياق هذه الذكرى الوطنية الغالية.
من جهته، رفع محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس، قائلًا: إن ذكرى تأسيس الدولة السعودية مصدر للفخر والاعتزاز بهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولًا إلى هذا العهد الزاهر، سائلًا الله دوام النعم على مملكتنا الغالية في ظل قيادتنا الرشيدة.
وفي السياق ذاته، تضمن الاحتفاء بيوم التأسيس برنامجًا خطابيًّا بدأ بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم قصيدتين شعريتين وأوبريت غنائي.
ومن جهة أخرى، أقيم في ذات الليلة تكريم وتوديع الرئيس السابق لبلدية بيشة المهندس علي آل جلبان.