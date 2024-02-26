أركان حِرَفية وأزياء تراثية.. "بلدية بيشة" تحتفي بذكرى التأسيس

من جهته، رفع محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس، قائلًا: إن ذكرى تأسيس الدولة السعودية مصدر للفخر والاعتزاز بهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولًا إلى هذا العهد الزاهر، سائلًا الله دوام النعم على مملكتنا الغالية في ظل قيادتنا الرشيدة.