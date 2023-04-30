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محافظ الليث يُشيد بمبادرات تحقيق مستهدفات ‏رؤية المملكة 2030

اطّلع على تقرير لفعاليات عيد الفطر بُمتنزَّه الماء الحارّ
محافظ الليث يُشيد بمبادرات تحقيق مستهدفات ‏رؤية المملكة 2030
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أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بجميع الجهود المبذولة من مُبادرات وشراكات ‏مُجتمعيّة بين الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات ‏رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، اليوم الأحد، رئيس مركز غميقة سلمان الشريف، يُرافقه مدير مخفر شرطة غميقة المقدم سعيد الربيعي، ورئيس بلدية ‏غميقة المهندس عبدالله السيد، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية ‏بغميقة منصور الجبيري، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهليّة ‏بغميقة حسن الجبيري.

واطَّلع محافظ الليث، خلال اللقاء، على تقريرٍ تفصيلي عن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر 1444هـ، بُمتنزَّه الماء الحار.

وناقش العديد من الموضوعات والخطط المستقبلية، مثمّنًا للوفد الزائر كلَّ ما يقومون به من برامج وأنشطة في ظلّ الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة الرامية لتسهيل الخدمات كافة، وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطنين.

رؤية 2030
محافظ الليث

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