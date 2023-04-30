محافظ الليث يُشيد بمبادرات تحقيق مستهدفات ‏رؤية المملكة 2030

وناقش العديد من الموضوعات والخطط المستقبلية، مثمّنًا للوفد الزائر كلَّ ما يقومون به من برامج وأنشطة في ظلّ الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة الرامية لتسهيل الخدمات كافة، وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطنين.