"آلية إدارة حسابات التواصل".. برنامج لـ"تعليم عسير" يُعرّف بالضوابط والتجاوزات

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة فهد عقالا، أن البرنامج يأتي ضمن أهداف الإدارة التي تسعى إلى بذل المزيد من الجهود لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، ودعم منظومة العمل الاتصالي والإعلامي وتحقيق الأهداف المنشودة وفق دليل الحوكمة، والسياسات والأحكام الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أهمية الدور الريادي المنوط بمنسق ومنسقة الاتصال المؤسسي والإعلامي في المدارس، وبما ينعكس على تعزيز الهوية الوطنية والولاء في نفوس الطلبة والوصول بمضامين رسالتهم الاتصالية لكل أفراد المجتمع محققةً لأهداف الوزارة في هذا الشأن.