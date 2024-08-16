"آلية إدارة حسابات التواصل".. برنامج لـ"تعليم عسير" يُعرّف بالضوابط والتجاوزات

نظّم الاتصال المؤسسي، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أمس، اللقاء الاتصالي الأول لعام 2024 بعنوان "آلية إدارة حسابات التواصل في ضوء دليل الحوكمة"، بحضور نحو 1000 من منسقي ومنسقات الاتصال المؤسسي في مكاتب التعليم والمدارس بتعليم المنطقة ومحافظاتها، وذلك عن بُعد.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة فهد عقالا، أن البرنامج يأتي ضمن أهداف الإدارة التي تسعى إلى بذل المزيد من الجهود لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، ودعم منظومة العمل الاتصالي والإعلامي وتحقيق الأهداف المنشودة وفق دليل الحوكمة، والسياسات والأحكام الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أهمية الدور الريادي المنوط بمنسق ومنسقة الاتصال المؤسسي والإعلامي في المدارس، وبما ينعكس على تعزيز الهوية الوطنية والولاء في نفوس الطلبة والوصول بمضامين رسالتهم الاتصالية لكل أفراد المجتمع محققةً لأهداف الوزارة في هذا الشأن.
وجرى، خلال اللقاء الذي قدّمه مشرف الاتصال المؤسسي بتعليم المنطقة علي العسيري، استعراض آلية إدارة حسابات التواصل في ضوء دليل الحوكمة، وتوضيح الإجراءات وتحديد المسؤوليات والحد من التداخل في الصلاحيات؛ لضمان سلامة المحتوى الاتصالي من أي اجتهادات أو تجاوزات، وتحقيق الكفاءة الاتصالية في إدارة المحتوى الذي يستجيب لاحتياجات الجمهور.
كما تضمّن اللقاء شرح السياسات العامة في شبكات التواصل الاجتماعي، والقواعد العامة للنشر في حسابات المدارس والمكاتب، وضوابط الصياغة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتبيان الأخطاء الشائعة في التغريدات، بالإضافة إلى القواعد العامة لصياغة الخبر الصحفي، وأسلوب الصياغة.
ويأتي ذلك ضمن خطط الوزارة للعام الدراسي الجديد، وتهيئة منسقي ومنسقات الاتصال المؤسسي وتدريبهم على مستجدات العمل الاتصالي والإعلامي بالمدارس، والتعريف بالمهارات الفنية في ضوء ضوابط دليل الحوكمة وتوجهات الوزارة الاتصالية والإعلامية.