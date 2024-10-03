محافظ فيفاء يكرّم المشاركين في احتفال اليوم الوطني الـ94

أقامت محافظة فيفاء حفلاً تكريميًا مميزًا لتكريم اللجان المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94، شهد الحفل حضور عددٍ من المسؤولين والمواطنين، حيث تم توزيع الشهادات والهدايا التذكارية على الأعضاء الذين أسهموا في إنجاح الفعاليّات.