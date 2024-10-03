محافظ فيفاء يكرّم المشاركين في احتفال اليوم الوطني الـ94

أقامت محافظة فيفاء حفلاً تكريميًا مميزًا لتكريم اللجان المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94، شهد الحفل حضور عددٍ من المسؤولين والمواطنين، حيث تم توزيع الشهادات والهدايا التذكارية على الأعضاء الذين أسهموا في إنجاح الفعاليّات.
فيما أعرب محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني عن شكره وامتنانه لجميع اللجان المشاركة، مشيدًا بالجهود المبذولة التي أسهمت في إظهار الاحتفال بشكل يليق بمكانة الوطن. وقد تم التقاط الصور التذكارية بعد انتهاء الحفل، لتوثيق هذه اللحظات الجميلة.
وأكد "القحطانى " أن الحفل كان فرصة لتعزيز روح التعاون بين أفراد المجتمع، كما تم مناقشة خطط مستقبلية لتعزيز الفعاليّات الوطنية في السنوات القادمة.