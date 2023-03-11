رئيس جامعة الملك خالد: في يوم العَلَم تتجسد قيمة "رؤيتنا" المعززة لحضور حضارتنا وتاريخنا

وأضاف: "إن العلم السعودي بدلالاته وقيمته الحضارية والإنسانية يحكي لنا قصة التضحيات والبناء، ويؤكد لنا منهج الدولة وسياستها – أيدها الله – في الحزم والعدل والتنمية، ويروي لنا قصة حضارتنا العظيمة، وهي حضارة أصيلة وثرية وعميقة"، لافتًا إلى أنه على مدى ثلاثة قرون وقف هذا العلم شامخًا لا يُنكّس، حيث يحمل كل معاني الخير والنهضة والبناء، ويتضمن راية التوحيد (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)، وهي الراية التي اجتمع حولها أبناء هذه البلاد المباركة ليصنعوا إحدى أهم تجارب بناء الحضارات.