"وعي" تُطلق ملتقى تدخلات الصحة العامة في الجمعيات الخيرية

كما يقدم الملتقى غدًا الاثنين، في الرياض البرنامج الحضوري والافتتاحي، برعاية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم، وبالتعاون مع منظمات القطاع غير الربحي، وبمشاركة نخبة من القيادات الصحية والعلمية وقيادات مؤسسات القطاع الخيري.