"وعي" تُطلق ملتقى تدخلات الصحة العامة في الجمعيات الخيرية

تطلق جمعية "وعي" لصحة المجتمع، اليوم الأحد، ملتقى تدخلات الصحة العامة في الجمعيات الصحية الخيرية، "تطوير وتمكين"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
كما يقدم الملتقى غدًا الاثنين، في الرياض البرنامج الحضوري والافتتاحي، برعاية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم، وبالتعاون مع منظمات القطاع غير الربحي، وبمشاركة نخبة من القيادات الصحية والعلمية وقيادات مؤسسات القطاع الخيري.
وخلال الملتقى يوقّع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، شراكات مع مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب، ومع عميد كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور طارق العسبلي.
وعن البرنامج العلمي، صرح رئيس مجلس إدارة جمعية "وعي" لصحة المجتمع مدير عام الخدمات الطبية بجامعة الإمام محمد بن سعود أستاذ الطب الوقائي الدكتور محمود بن عبدالرحمن محمود، بأن الملتقى يشمل إضافة إلى البرنامج الحضوري لقاءين علميين معتمدة من هيئة التخصصات الصحية يومي 11 و13 ديسمبر الجاري، للممارسين الصحيين ومنسوبي الجمعيات الصحية الخيرية من خلال منصة وعي الإلكترونية.
ويتضمن الملتقى عددًا من جلسات النقاش وورش العمل يشارك فيها عمداء كليات الطب بكل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الفيصل وجامعة المعرفة، وعميدة كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة جازان، وعدد من أساتذة الجامعات.
ويبدأ أول ورقة رئيس مجلس إدارة جمعية "زمزم" الخيرية، بورقة عن مبادرات الجمعيات الصحية ومدى مواءمتها للاحتياجات المجتمعية.
ومن هيئة الصحة العامة يشارك نائب الرئيس التنفيذي الدكتور رياض الغامدي، بورقة عمل عن أولويات تدخلات الصحة العامة بالمملكة.
كما يشارك نائب الرئيس التنفيذي للتميز المؤسسي بصحة المجتمع، بالتجمع الصحي الأول بالرياض الدكتور عبدالمجيد الشويعر، بورقة عن تدخلات الصحة العامة في تحسين صحة السكان.
ويقدم مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب، ورقة عن تعزيز الصحة النفسية ودور الجمعيات الخيرية.
ويتضمّن الملتقى ورقات عدة عن: تحديد الاحتياج الصحي، التدخلات المطلوبة، وباء السكري ودور ما قبل المرض، التدريب وفرص العمل لمتخصصي الصحة العامة في الجمعيات الصحية الخيرية، وتطوع الممارسين الصحيين والشراكة بين القطاعات الصحية المختلفة.
وكذا عرض نماذج من المبادرات النوعية للجمعيات "زمزم" و"عناية" و"رحمة" و"درهم" و"وقاية".
كما يتطرق الملتقى لدور الجهات المانحة في دعم البرامج الوقائية المقننة ذات الأثر على صحة المجتمع خارج أسوار المستشفيات والمراكز العلاجية.
فيما يشمل الحفل تكريم مؤسسة الجاسر الخيرية الداعم الرئيس، ومجلس الجمعيات الصحية الخيرية والقيادات من القطاع الخيري والصحي والمحاضرين والجهات الإعلامية المشاركة.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سفر بن سعد بتار استشاري الطب الوقائي: إن خطوات عملية تسجيل وحضور الأفراد للملتقى عن طريق الرابط ، وأنها ستقدم من خلال البث المباشر على قناة الجمعية لتعم الفائدة للجميع، بالإضافة لراغبي التسجيل والحضور عن بعد للحصول على ساعات تطوير مهني معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.
يُذكر أن "وعي" لصحة المجتمع هي جمعية تسهم في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والتثقيفية والتأهيلية للمجتمع للوقاية من المخاطر الصحية، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة ورفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع من خلال كوادر صحية وطنية مؤهلة، بالإضافة إلى تنمية مهارات الكوادر الفنية الشابة من خريجي التخصصات الصحية ونشر ثقافة التطوع الصحي في أوساط الممارسين الصحيين.
وتأتي إقامة الملتقى بهدف برامج مقننة لتعزيز صحة المجتمع والمشاركة في تحسين جودة الحياة ومشاركة منظمات القطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع صحي يعتمد على الوقاية.