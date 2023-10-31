محافظ المجمعة يرعى الليلة الذهبية للمعرض الدولي للعطور والبخور

رعى الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة الليلة الذهبية للمعرض الدولي للعطور والبخور والذي يستمر لمدة عشرة أيام وسط إقبال كبير، وبمشاركة أكثر من 60 مشاركاً، وذلك في مركز البلدية الحضري.
وكان في استقبال المحافظ رئيس غرفة المجمعة المهندس مشاري الجربوع ورئيس البلدية وأعضاء مجلس الغرفة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.
وقد انطلقت الزيارة بالعرضة السعودية ثم تجول في معرض العطور والذي ضم أكثر من ستين مشاركاً ثم الحفل الرسمي الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة المهندس مشاري الجربوع شكر من خلالها سمو المحافظ على رعايته، والتي تأتي امتداداً لدعم سموه الدائم لكل الأنشطة والمجالات وهي تتويج لجهود فريق العمل.
مشيراً إلى أن المعرض يسعى لتحقيق عدة أهداف مثل تسليط الضوء على المزايا النسبية التي تشتهر بها والتي امتازت بها عن غيرها مثل موقعها الجغرافي ووجود الكثير من العوامل المساندة للاستثمار.
وشدد "الجربوع " على توافق مع طموحات الغرفة بإتاحة المجال للمهتمين بالعطور من مصنعين ورواد أعمال وشركات وطنية عملاقة لعرض منتجاتهم في ظل دعم الصناعات السعودية والاهتمام البالغ الذي تحظى به وما ينتج عن ذلك من تبادل للخبرات والتجارب بين المشاركين.
كما أن المعرض أتاح فرص عمل ونقاط بيع للأسر والشباب بمنتجات مختلفة، كما تضمن الحفل عرض قصة عطر المجمعة الذي أطلقه صاحبه ويتضمن التعريف بتاريخ المجمعة قبل أن يُختتم الحفل بتكريم الجهات الداعمة والمساندة.