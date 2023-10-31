محافظ المجمعة يرعى الليلة الذهبية للمعرض الدولي للعطور والبخور

وقد انطلقت الزيارة بالعرضة السعودية ثم تجول في معرض العطور والذي ضم أكثر من ستين مشاركاً ثم الحفل الرسمي الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة المهندس مشاري الجربوع شكر من خلالها سمو المحافظ على رعايته، والتي تأتي امتداداً لدعم سموه الدائم لكل الأنشطة والمجالات وهي تتويج لجهود فريق العمل.