"تقنية رماح" تشارك في غرس أشجار الطلح البري بروضة خريم

وشارك 60 متدربًا وعدد من المدربين، بالفعالية في إطار دعم "مبادرة السعودية الخضراء"، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتشجير السعودية وحماية المناطق البرية والبحرية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، تبذل جهودًا كبيرة، ضمن خطتها لتحقيق رؤية 2030؛ للمساهمة في حماية البيئة والموارد الطبيعية والتاريخية ومواجهة التحديات البيئية.