"تقنية رماح" تشارك في غرس أشجار الطلح البري بروضة خريم

شاركت الكلية التقنية برماح، اليوم السبت، في غرس أعداد كبيرة من أشجار الطلح البري في روضة خريم، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
وتأتي مشاركة الكلية التقنية، في إطار دورها المجتمعي والبيئي، وزرع روح التطوع في الطلاب.
وشارك 60 متدربًا وعدد من المدربين، بالفعالية في إطار دعم "مبادرة السعودية الخضراء"، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتشجير السعودية وحماية المناطق البرية والبحرية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية، تبذل جهودًا كبيرة، ضمن خطتها لتحقيق رؤية 2030؛ للمساهمة في حماية البيئة والموارد الطبيعية والتاريخية ومواجهة التحديات البيئية.