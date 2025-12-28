مؤسسة الأمير محمد بن فهد تطلق ورشة "التطوع المستدام.. رؤية سعودية" بالرياض

وفي افتتاح الورشة، أكد الدكتور محمد بن عثمان الحزيم، في كلمة ألقاها نيابةً عن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، أن العمل التطوعي لم يعد نشاطًا فرديًا أو جهدًا عابرًا، بل أصبح منظومة تنموية متكاملة تتطلب حوكمة فاعلة وتخطيطًا استراتيجيًا يضمن استدامة الأثر وتعظيم نتائجه. وأشار إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أولت القطاع غير الربحي والعمل التطوعي اهتمامًا كبيرًا، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.