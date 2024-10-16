"التعليم" تنفذ لقاءً تعريفياً لتقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي ومنسوبات الإدارة بالطائف

ومن جهته، أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بدور وكالة الوزارة للموارد البشرية، للعمل على رفع وتحقيق أهداف الوزارة، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمامات وزارة التعليم بتقييم الأداء الوظيفي إيماناً منها بأهمية التقويم كونه تحسيناً لأداء الموظف وتعزيزاً للإنتاجية رفعاً لأهداف الوزارة في ظل تغير مفهوم التقويم الحديث والمواكبة والمواءمة للانتقال من إعطاء الدرجة فقط إلى عملية منهجية متكاملة ومنظمة تبدأ من عقد الميثاق مروراً بالمراجعة النصف سنوية ومن ثم تقييم الأداء .