"التعليم" تنفذ لقاءً تعريفياً لتقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي ومنسوبات الإدارة بالطائف

نفذت وكالة الموارد البشرية بوزارة التعليم لقاءً تعريفياً حول تقييم الأداء الوظيفي لدورة أداء 2024 م، حيث استهدفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ومنسوبيها والتي شملت: مدير عام التعليم؛ المساعدين؛ مديري مكاتب التعليم والمدارس؛ للتوعية بالمرحلة الثالثة من مرحلة دورة الأداء "مرحلة التقييم" عبر برنامج الـ Teams، وذلك ضمن جهود وكالة الموارد البشرية في تطبيق إدارة الأداء الوظيفي للموظفين من شاغلي الوظائف الإدارية (مراتب 1-15، بند الأجور، مستخدمين).
ومن جهته، أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بدور وكالة الوزارة للموارد البشرية، للعمل على رفع وتحقيق أهداف الوزارة، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمامات وزارة التعليم بتقييم الأداء الوظيفي إيماناً منها بأهمية التقويم كونه تحسيناً لأداء الموظف وتعزيزاً للإنتاجية رفعاً لأهداف الوزارة في ظل تغير مفهوم التقويم الحديث والمواكبة والمواءمة للانتقال من إعطاء الدرجة فقط إلى عملية منهجية متكاملة ومنظمة تبدأ من عقد الميثاق مروراً بالمراجعة النصف سنوية ومن ثم تقييم الأداء .
وأضاف " الغامدي" أن استعراض الإيجابيات والتغلب على السلبيات والتحديات يصب في تحقيق أهداف الوزارة، حيث تضمن اللقاء جلسة مراجعة الأداء الوظيفي وتقييم الأداء الوظيفي، وآلية تطبيق التوزيع الطبيعي، وتم مناقشة التعريف والتخطيط للأداء الوظيفي و المراجعة النصف سنوية للأداء ومن ثم تقييم الأداء.
وتلا ذلك التحدث عن التوزيع الطبيعي للأداء ومعاييره والتظلمات على نتائج التقييم وحالات التقييم ونتائج تقييم الأداء الوظيفي.