"الندوة العالمية": "السعودية الخضراء" نموذج رائد في الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية

نوّهت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمبادرة "السعودية الخضراء" وتحديد يوم السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتتضمن المبادرة جهوداً لتطوير البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز النقل العام، وتعزيز زراعة الأشجار وتوسيع المساحات الخضراء.
وقد حظيت "مبادرة السعودية الخضراء" بثناء واسع النطاق دوليًا ومحليًا، حيث تم اعتبارها نموذجًا رائدًا في التحول نحو الاستدامة البيئية، مما جعل المجتمع الدولي يتفاعل مع المبادرة بإيجابية كبيرة مما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
وعبرت الندوة عن تقديرها وإعجابها بقرار المملكة لهذه المبادرة المتميزة ودعت الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة حكومة وشعبا ويديم أمنها واستقرارها.