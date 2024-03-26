"الندوة العالمية": "السعودية الخضراء" نموذج رائد في الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية

وقد حظيت "مبادرة السعودية الخضراء" بثناء واسع النطاق دوليًا ومحليًا، حيث تم اعتبارها نموذجًا رائدًا في التحول نحو الاستدامة البيئية، مما جعل المجتمع الدولي يتفاعل مع المبادرة بإيجابية كبيرة مما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية العالمية.