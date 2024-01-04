بالشراكة مع جمعية عرقة.. "تراحم" تسلم وحدات سكنية لمستفيديها في الرياض

سلمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" في منطقة الرياض، بالشراكة مع جمعية عرقة وحدات سكنية لمستفيديها.
من جهته، ذكر المدير التنفيذي للجنة الرياض فيصل بن تركي اللويحق، أن اللجنة تقدم عديد الخدمات لمستفيديها من السجناء وأسرهم والمفرج عنهم من خلال خدماتها المتنوعة التي تتجسد في 23 خدمة، إحداها الإسكان، مثمناً جهود جمعية عرقة، وتعاونها الدائم، وتذليلها كل الصعوبات، وخدمتها جميع المستفيدين.
ولفت "اللويحق" إلى أن اللجنة تسعى إلى تغطية جميع المحافظات التابعة لها خلال الفترة القادمة.
وتقدم خدمة تأمين المسكن لأسر السجناء والمفرج عنهم بما يحقق لهم تحقيق الاستقرار الأسري، وذلك عبر وحدات الإسكان التنموي، التي تسلم إلى اللجنة وتسند لها مهام تسكين المستفيدين.