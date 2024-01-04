بالشراكة مع جمعية عرقة.. "تراحم" تسلم وحدات سكنية لمستفيديها في الرياض

من جهته، ذكر المدير التنفيذي للجنة الرياض فيصل بن تركي اللويحق، أن اللجنة تقدم عديد الخدمات لمستفيديها من السجناء وأسرهم والمفرج عنهم من خلال خدماتها المتنوعة التي تتجسد في 23 خدمة، إحداها الإسكان، مثمناً جهود جمعية عرقة، وتعاونها الدائم، وتذليلها كل الصعوبات، وخدمتها جميع المستفيدين.