إغلاق 150 بلاغاً حول الخدمات البلدية برجال ألمع منذ بداية رمضان

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" أن إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها وإغلاقها بلغت 150 بلاغاً تنوعت بين بلاغات تتعلق بالتشوه البصري بلغ عددها 71 بلاغاً، النظافة العامة 16 بلاغاً، الصحة العامة 9 بلاغات، الرخص والرقابة 3 بلاغات، الطرق 26 بلاغاً، الإنارة 17 بلاغاً ، التعديات بلاغ واحد، والكوارث والسيول 7 بلاغات.