إغلاق 150 بلاغاً حول الخدمات البلدية برجال ألمع منذ بداية رمضان

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع عدداً من البلاغات التي تصل عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق "بلدي" المتاح على الأجهزة الذكية وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" أن إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها وإغلاقها بلغت 150 بلاغاً تنوعت بين بلاغات تتعلق بالتشوه البصري بلغ عددها 71 بلاغاً، النظافة العامة 16 بلاغاً، الصحة العامة 9 بلاغات، الرخص والرقابة 3 بلاغات، الطرق 26 بلاغاً، الإنارة 17 بلاغاً ، التعديات بلاغ واحد، والكوارث والسيول 7 بلاغات.
وأكد "آل مصمع" على أهمية دور المواطنين والمقيمين في التعاون مع البلدية وتقديم البلاغات والملاحظات والمقترحات حول الخدمات البلدية عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.