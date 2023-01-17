"بر الشرائع": 256 ألف ريال مساعدات لدعم احتياجات المستفيدين

كشفت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عن أن منجزاتها في شهر سبتمبر تمثلت بتقديم مساعدات مالية بلغت 256,708 ريالات للمستفيدين كما وزعت 533 سلة غذائية، ذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.
وقال مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة، إن "الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت بنحو 14908 ريالات للمستفيدين، كما سلمت مبلغ 94100 ريال للأيتام، كما وزعت 2159 كرتون سقيا ماء، وأسهمت في فرش أربعة منازل، كما سجلت أكثر من 16 ملف أسر جديدة للاستفادة من خدمات الجمعية وذلك خلال تقريرها لشهر ديسمبر الماضي".
وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة في حدودها الجغرافية تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتكاملاً مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.