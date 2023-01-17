"بر الشرائع": 256 ألف ريال مساعدات لدعم احتياجات المستفيدين

وقال مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة، إن "الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت بنحو 14908 ريالات للمستفيدين، كما سلمت مبلغ 94100 ريال للأيتام، كما وزعت 2159 كرتون سقيا ماء، وأسهمت في فرش أربعة منازل، كما سجلت أكثر من 16 ملف أسر جديدة للاستفادة من خدمات الجمعية وذلك خلال تقريرها لشهر ديسمبر الماضي".