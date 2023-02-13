مدير "تعليم الرياض" يُشارك الطلاب الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

يأتي ذلك وفق خطة الإدارة المعدة للاحتفاء بالمناسبة من خلال 15 برنامجًا وفعالية؛ حيث تم تسخير الإذاعة الصباحية للحديث عن مناسبة يوم التأسيس، وتخصيص الدقائق الخمس الأولى من الحصص الدراسية الأولى خلال أسبوع الاحتفاء؛ للحديث عن المناسبة وتاريخ المملكة وعددٍ من الفعاليات والبرامج الأخرى المنوعة.