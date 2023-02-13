مدير "تعليم الرياض" يُشارك الطلاب الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

شارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، وعدد من قيادات الإدارة، اليوم الاثنين، طلاب المدارس، فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.
وتفاعل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، مع أبنائه الطلاب من خلال البرامج المعدة للاحتفاء بيوم التأسيس، ومنها: المرسم الحر واللقاءات الخاصة والمحاضرات عن تاريخ وتأسيس المملكة العربية السعودية.
وكانت قد بدأت الفعاليات وبرامج الاحتفاء في جميع مدارس "تعليم الرياض" الأحد الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل، وسط بهجة وفرح الطلاب والطالبات؛ اعتزازًا وفخرًا بهذه الذكرى الغالية.
يأتي ذلك وفق خطة الإدارة المعدة للاحتفاء بالمناسبة من خلال 15 برنامجًا وفعالية؛ حيث تم تسخير الإذاعة الصباحية للحديث عن مناسبة يوم التأسيس، وتخصيص الدقائق الخمس الأولى من الحصص الدراسية الأولى خلال أسبوع الاحتفاء؛ للحديث عن المناسبة وتاريخ المملكة وعددٍ من الفعاليات والبرامج الأخرى المنوعة.