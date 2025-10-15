تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار "نراكم بقلوبنا" ويعزز دمج المكفوفين

تزامنًا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام، نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فعاليات احتفالية بهذه المناسبة تحت شعار "نراكم بقلوبنا"، بهدف تعزيز الوعي بحقوق المكفوفين ودور العصا البيضاء كرمزٍ للاستقلالية والأمان.
وشهدت مدارس الطائف فعاليات متنوعة تضمنت مشاركات طلابية أبرزت مهارات المكفوفين في استخدام التقنية المساندة والاعتماد على الذات، إلى جانب عروض تعريفية وكلمات توعوية أكدت أهمية تمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع التعليمي والعملي.
وأكد مدير عام التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذا الاحتفاء يأتي تقديرًا لفئة عزيزة أولتها الدولة – رعاها الله – اهتمامًا ورعاية خاصة، مشيرًا إلى أن فعاليات المدارس تعكس جودة المخرجات التعليمية والدعم الكبير الذي يحظى به ذوو الإعاقة البصرية ضمن برامج تنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة 2030.
واختُتمت الفعاليات بتكريم الطلاب والمعلمين المتميزين والمشاركين تقديرًا لجهودهم في نشر ثقافة الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء ودورها في تمكين المكفوفين من ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية وثقة.