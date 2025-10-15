تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار "نراكم بقلوبنا" ويعزز دمج المكفوفين

وأكد مدير عام التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذا الاحتفاء يأتي تقديرًا لفئة عزيزة أولتها الدولة – رعاها الله – اهتمامًا ورعاية خاصة، مشيرًا إلى أن فعاليات المدارس تعكس جودة المخرجات التعليمية والدعم الكبير الذي يحظى به ذوو الإعاقة البصرية ضمن برامج تنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة 2030.