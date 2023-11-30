ضمن مبادرة "نبيه".. "تعليم جازان" يختتم حملة التوعية بأضرار إدمان "الشبو" المخدر

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التوجيه الطلابي اليوم الخميس حملة التوعية بأضرار إدمان مادة الشبو المخدر والتي انطلقت الأحد الماضي بمدارس المرحلة الثانوية ضمن مبادرة "نبيه" للتعليم العام.
وفي التفاصيل، أوضحت إدارة التعليم بجازان أن حملة التوعية بأضرار إدمان مادة الشبو المخدر تهدف إلى توعية الطلبة بخطر المخدرات والتركيز على مخدر(الشبو) إضافة إلى تثقيف الطلبة بالممارسات والأساليب الصحيحة للحماية من الوقوع في المخدرات.
واستهدفت الحملة أكثر من 44 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية عبر تنفيذ ورش توعوية للتعريف بالشبو المخدر وتأثيراته الصحية التي تصل إلى الوفاة إضافة إلى توضيح أهم الأسباب التي قد تؤدي لتعاطي المخدرات، وتوعية الطلبة بأهم الممارسات والأساليب التي تحميهم بمشيئة الله تعالى من خطر المخدرات.
وأكدت إدارة التعليم أن تعاطي المخدرات وإدمانها آفة خطيرة ومشكلة قديمة يتغير شكلها مع الوقت وتتطور بتطور أساليب الترويج ومتى ما استشرت في مجتمع من المجتمعات فإنها تفتك بـه وبأفراده، وتمنعهم من التقدم والتنمية والتطور؛ لأنها تدمر الفرد الذي هو أساس التنمية ومحورها الرئيس وتعطله عن العمل بالكفاءة المطلوبة، ولذلك فإنه لابد من نشر الوعي الكافي بين أفراد المجتمع وخاصة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية كونهم الأكثر استهدافًا من مروجي المخدرات ويجب أن تتضافر جهود الجميع أفرادًا ومؤسسات للوقوف بقوة وعزم ضد هذه الآفة الخطيرة بشتى الطرق الممكنة و زيادة الوعي المجتمعي بأخطارها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.