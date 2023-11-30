ضمن مبادرة "نبيه".. "تعليم جازان" يختتم حملة التوعية بأضرار إدمان "الشبو" المخدر

وأكدت إدارة التعليم أن تعاطي المخدرات وإدمانها آفة خطيرة ومشكلة قديمة يتغير شكلها مع الوقت وتتطور بتطور أساليب الترويج ومتى ما استشرت في مجتمع من المجتمعات فإنها تفتك بـه وبأفراده، وتمنعهم من التقدم والتنمية والتطور؛ لأنها تدمر الفرد الذي هو أساس التنمية ومحورها الرئيس وتعطله عن العمل بالكفاءة المطلوبة، ولذلك فإنه لابد من نشر الوعي الكافي بين أفراد المجتمع وخاصة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية كونهم الأكثر استهدافًا من مروجي المخدرات ويجب أن تتضافر جهود الجميع أفرادًا ومؤسسات للوقوف بقوة وعزم ضد هذه الآفة الخطيرة بشتى الطرق الممكنة و زيادة الوعي المجتمعي بأخطارها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.