محافظ ميسان يفتتح مهرجان الحبوب والعسل والسمن 2025

افتتح محافظ ميسان علي بن سليم الجبيري، فعاليات مهرجان الحبوب والعسل والسمن 2025، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في حديقة السدين بمركز حداد بني مالك، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحضور نائب مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف عبد الرحمن شديد القثامي، وعدد من المسؤولين والمهتمين.
وتجوّل "الجبيري" ومرافقوه في أركان المهرجان، واطلعوا على معروضات متنوعة من المنتجات الزراعية والغذائية المحلية، شملت أصنافًا مختلفة من الحبوب، وأنواع العسل، والسمن البلدي، ومشتقات الألبان، وسط مشاركة فاعلة من المزارعين والنحالين والأسر المنتجة.
ويهدف المهرجان إلى التعريف بالثروات الزراعية والغذائية التي تزخر بها محافظة ميسان، ودعم المزارعين وتمكين النحالين، وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق، إلى جانب تشجيع الأسر المنتجة وفتح آفاق أوسع للتسويق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد عبد الرحمن شديد القثامي، نائب مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف، أن المهرجان يمثل منصة مهمة لإبراز المقومات الزراعية والغذائية للمحافظة، ويسهم في دعم المزارعين والنحالين واستدامة منتجاتهم، مشيدًا بجهود الوزارة في تنمية القطاع الزراعي وتمكين المجتمعات الريفية.
وأضاف أن مثل هذه المهرجانات تُعد رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا، وتفتح آفاقًا أوسع لتسويق المنتجات المحلية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد المحلي.