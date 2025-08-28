محافظ ميسان يفتتح مهرجان الحبوب والعسل والسمن 2025

وتجوّل "الجبيري" ومرافقوه في أركان المهرجان، واطلعوا على معروضات متنوعة من المنتجات الزراعية والغذائية المحلية، شملت أصنافًا مختلفة من الحبوب، وأنواع العسل، والسمن البلدي، ومشتقات الألبان، وسط مشاركة فاعلة من المزارعين والنحالين والأسر المنتجة.