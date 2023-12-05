"تعليم النماص" تحتفي بـ"يوم التطوع السعودي والعالمي 2023"

رعى مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي، اليوم الثلاثاء، احتفاء إدارته، باليوم السعودي والعالمي للتطوع.
وتنوعت فقرات الحفل بهذه المناسبة التي توافق 5 ديسمبر كل عام؛ بعدد من الكلمات والعروض المرئية واستعراض منجزات وحدة العمل التطوعي في تعليم النماص، إضافة لتكريم سفراء التطوع والأقسام الداعمة والمشاركة فيه.
كما شملت الفعاليات تدشين عدد من المبادرات التطوعية، والتي تنوعت بين المجالات التعليمية والمهارية والتدريبية والصحية والتوجيهية، وستنفذ طوال العام 2024، وبمتابعة ودعم من الإدارة.
وعبر "الغامدي" عن سعادته وفخره بما يقدمه "تعليم النماص"، ممثلاً بوحدة العمل التطوعي من عطاءٍ مميز يعكس رسالة نبيلة تسهم في خدمة الوطن.
وأكد أهمية تنمية هذه القيمة في مجتمعنا التعليمي والمجتمع بشكل عام، وضرورة العمل على إعداد فرصة تطوعية نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة لوطننا المعطاء.
وأشاد "الغامدي" بجهود وحدة العمل التطوعي بالإدارة والأقسام الداعمة وشركاء النجاح من الإدارات الحكومية والجهات الخيرية والخاصة المتعاونة.
يذكر أن هذه الجهود تأتي سعياً من "تعليم النماص" لنشر الثقافة التطوعية التي تدعم التقدم والازدهار في المجتمع، وتسهم في بناء الوطن والرقي به.