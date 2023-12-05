"تعليم النماص" تحتفي بـ"يوم التطوع السعودي والعالمي 2023"

وتنوعت فقرات الحفل بهذه المناسبة التي توافق 5 ديسمبر كل عام؛ بعدد من الكلمات والعروض المرئية واستعراض منجزات وحدة العمل التطوعي في تعليم النماص، إضافة لتكريم سفراء التطوع والأقسام الداعمة والمشاركة فيه.