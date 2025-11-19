"تجمع مكة الصحي" ينظّم ورشة حول نموذج الرعاية الصحية السعودي وتحسين جودة الخدمات

وأوضح تجمع مكة الصحي أن الورشة تهدف إلى تسريع النتائج بمنهجية الفرق، بالتعاون مع شركة الصحة القابضة، من خلال توحيد الجهود ووضع خطة تشغيلية لعام 2026، تسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يحقق رعاية صحية تتمحور حول الإنسان، تماشيًا مع نموذج الرعاية الصحية السعودي وبرنامج التحول الصحي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.