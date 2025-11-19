"تجمع مكة الصحي" ينظّم ورشة حول نموذج الرعاية الصحية السعودي وتحسين جودة الخدمات

نظّم تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم (الأربعاء)، ورشة عمل بعنوان “نموذج الرعاية الصحية السعودي”، وذلك في مقر إدارة الدعم والتطوير بالقطاع الغربي، بحضور القيادات الصحية وممثلي فرق العمل المتخصصة.
وأوضح تجمع مكة الصحي أن الورشة تهدف إلى تسريع النتائج بمنهجية الفرق، بالتعاون مع شركة الصحة القابضة، من خلال توحيد الجهود ووضع خطة تشغيلية لعام 2026، تسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يحقق رعاية صحية تتمحور حول الإنسان، تماشيًا مع نموذج الرعاية الصحية السعودي وبرنامج التحول الصحي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الورشة تضمنت تحليلًا معمقًا لواقع الأداء التشغيلي في التجمع، شمل مراجعة شاملة لمؤشرات الخدمات، ورحلة المستفيد في مختلف نقاط الاتصال، إضافة إلى مناقشة الفجوات الحالية وفرص التحسين ذات الأولوية.
كما ركّزت فرق العمل على مواءمة المبادرات مع نموذج الرعاية الصحية السعودي، من خلال بناء مسارات عمل واضحة، وتحديد عوامل التمكين الرئيسة، واعتماد منهجيات متقدمة لقياس الأثر وتحسين التجربة الصحية بشكل مستدام.
الجدير بالذكر أن الورشة شهدت تبادلًا للخبرات بين الفرق المشاركة، واستعراضًا لمشروعات مطبقة حاليًا داخل التجمع، بهدف توسيع نطاق التكامل وتعزيز العمل المبني على البيانات والتحليل التنبئي لدعم اتخاذ القرار.